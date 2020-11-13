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لبنان
هجرة الأطباء بدأت.. والأعداد مرتفعة
Lebanon 24
13-11-2020
|
06:25
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لوحظ ارتفاع أعداد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين يغادرون لبنان بسبب الأزمات المتراكمة، بحسب أسرار "الجمهورية".
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