نصيحة لمسؤول.. "حصّن نفسك من الألغام"

كشف مرجع حكومي سابق أنه نصح أحد المسؤولين بأن يحصّن نفسه جيداً من الألغام التي سيزرعونها في طريقه، لأنهم لن يسمحوا له بأن ينجح، بحسب أسرار "الجمهورية".

