لبنان

بين إطلالة نصرالله والتأليف.. ما العلاقة؟

Lebanon 24
13-11-2020 | 06:55
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اشارت مصادر "الجمهورية" الى انّ إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله "جاءت لِتُعمِّق مأزق التأليف حتى لو لم يقصد ذلك، لأنه من خلال إشادته بشجاعة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وتثمينه موقفه وصموده في مواجهة واشنطن وعقوباتها عليه بسبب تحالفه مع الحزب، أوحى بوقوفه خلف باسيل في التأليف، أي أنه لن يرضى بأيّ تشكيلة لا يرضى عنها رئيس التيار الذي يشترط في وضوح تسمية الوزراء والاحتفاظ بوزارة الطاقة وتوسيع الحكومة إلى 20 وزيراً من أجل انتزاع "الثلث المعطّل"، ومع شروطٍ من هذا النوع لا يستطيع الرئيس المكلف سعد الحريري أن يؤلف حكومة قادرة على انتزاع ثقة المجتمع الدولي بما يفتح باب المساعدات أمام لبنان.

المصدر: الجمهورية
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