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لبنان
لقاح او اثنان لكورونا بحلول شباط.. هكذا سيحصل لبنان على حصته
Lebanon 24
13-11-2020
|
09:10
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أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان ايمان الشنقيطي أن المنظمة لا توصي بالاقفال كمبدأ عام، ولكن اللجنة الصحية في لبنان اتفقت على الاقفال لأسبوعين.
وفي حديث مع "صوت لبنان"، أضافت الشنقيطي أنّه "كان من الأفضل الاقفال لمدة اطول من اربعة الى ستة اسابيع، ولكن هذا قد يخفف من العدوى ومن الحالات في المستشفيات"، مشددةً على "وجوب التعاون مع المستشفيات الخاصة، وهي غير مستغلة بما فيه الكفاية في موضوع الكورونا".
كما اشارت الشنقيطي الى نقص كبير في الملابس الواقية حاليا.
في موضوع اللقاح، اشارت الشنقيطي الى ان المنظمة قد توافق على لقاح او اثنين بحلول شهر شباط من العام المقبل، مشيرةً الى ان "لبنان هو جزء من التآلف الدولي الذي سيحصل عن طريقه على اللقاحات بطريقة عادلة وآمنة".
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