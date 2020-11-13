لبنان

الكورونا تجتاح هذه المؤسسة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2020 | 09:17
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أعربت مراجع عليا عن قلقها من تزايد تفشي وباء الكورونا في صفوف الجيش، بكل فئاته ورتبه، ودعت إلى ضرورة إتخاذ أقصى الإجراءات الإحترازية، خاصة في الثكن والتجمعات العامة. 
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