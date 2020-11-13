الكورونا تجتاح هذه المؤسسة

أعربت مراجع عليا عن قلقها من تزايد تفشي وباء الكورونا في صفوف الجيش، بكل فئاته ورتبه، ودعت إلى ضرورة إتخاذ أقصى الإجراءات الإحترازية، خاصة في الثكن والتجمعات العامة.