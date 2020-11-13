لبنان

دعوة إلى التقيد بالإغلاق العام في برج العرب

Lebanon 24
13-11-2020 | 09:23
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صدر عن بلدية برج العرب البيان التالي: 
 
وصل انتشار وباء كورونا إلى مرحلة الخطر من التهديد، وامام هذه الصورة القائمة للواقع الصحي والتي وضعت لبنان في ظروف تقتضي منا جميعاً التعاون لتجاوزها. ولان الظروف للقطاع الاستشفائي والكادر الطبي في لبنان بات مصاب أيضاً، وكما اننا نخسر البعض  من الكادر الطبي لحياتهم في سبيل تامين العلاج لمن هم ليديهم ومصاب بهذا الوباء بسبب فقدان اللقاح وعدم توفير العلاج من كثرة المصابين. نرجو من اهلنا الالتزام الكامل بسائر القرارات والأقفال والذي يسري من فجر السبت ١٤ تشرين الثاني الجاري حتى ٣٠ منه مع اتباع الإرشادات الوقائية واهمها: 
 
وضع الكمامة - التباعد الاجتماعي، والأهم من ذلك الابلاغ عن اي اشتباه او اي إصابة كي تتخذ الإجراءات اللازمة قبل تفاقم وضع المصاب في مجتمعنا وبين اهلنا 

نعمل على تفهمكم وتعاونكم معنا ونبقى على استعداد لتقديم أية مساعدة والإرشاد  من خلال رئيس البلدية وشرطة البلدية - وخلية الازمة لبلدية برج العرب". 
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