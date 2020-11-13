تسريبات من قصر بعبدا وخلافات.. ماذا كشف الفرزلي عن الملف الحكومي؟

أوضح نائب مجلس النواب ايلي الفرزلي أن كلامه عن قرب ولادة الحكومة "نابع من تحليل واستنتاج في ضوء التقارير الواردة عن ذهاب لبنان في الشهرين المقبلين الى العصر الحجري وتهجير اللبنانيين في حال استمرت الانقسامات الحادة في المجتمع اللبناني ربطا ايضا بمؤتمر الدعم الذي تعمل عليه فرنسا والمشروط بتأليف حكومة"، لافتا الى ان "كل هذه الاعتبارات تفرض تشكيلا سريعا للحكومة وتدعو المسؤولين الى تجاوز هذا الغياب عن الوعي السائد اليوم".وفي حديث عبر صوت كل لبنان، أوضح الفرزلي أن "هناك توافقا على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب بين الطوائف"، لافتا الى ان "التسريبات من قصر بعبدا تشير الى وجود خلاف حول التسميات وبالتالي فان الخلاف داخلي والادعاء عن وجود عوامل خارجية معرقلة يأتي في اطار تبرير عدم الذهاب سريعا باتجاه الحكومة".ورأى الفرزلي أن "أحدا لا يستطيع في الوقت الراهن تحمل مسؤولية عدم التشكيل"، مشيرا الى أن "المؤتمر المزمع عقده والمشابه لمؤتمرات الدوحة والطائف قد يؤجل ان لم تتشكل الحكومة".