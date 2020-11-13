لبنان

اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تدعو السائقين للالتزام بقرار "الداخلية"

Lebanon 24
13-11-2020 | 09:38
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أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان البيان التالي:  بناءاً لقرار المجلس الاعلى للدفاع ،القاضي باعلان الاقفال العام في لبنان اعتباراً من 14/11/2020 لغاية فجر30/11/2020 وبعد صدور المذكرة التنفيذية للقرار من قبل وزير الداخلية والبلديات، والتي استثنت المركبات العمومية من نظام العمل (مفرد-مزدوج). تتوجه اتحادات ونقابات القطاع الى جميع السائقين بجميع فئاتها، بضرورة الالتزام بمضمون القرار لا سيما لجهة الاجراءات الواقية من فيروس كورونا (عدد الركاب- الكمّامات- التعقيم..وكل شروط السلامة الصحية).. وبذلك نكون اول الملتزمين بالقرار، والمحافظين على لقمة عيش عائلاتنا.

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