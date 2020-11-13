لبنان

أهالي الطلاب في الخارج باتوا ليلتهم أمام "مصرف لبنان"!

Lebanon 24
13-11-2020 | 09:47
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ لجنة أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، باتوا ليلتهم أمام "مصرف لبنان" للمطالبة بتنفيذ قرار الدولار الطالبي.
 
 
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