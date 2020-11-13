أهالي الطلاب في الخارج باتوا ليلتهم أمام "مصرف لبنان"!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ لجنة أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، باتوا ليلتهم أمام "مصرف لبنان" للمطالبة بتنفيذ قرار الدولار الطالبي.