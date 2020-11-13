كلام بكلام

علقّت أوساط سياسية مقربة من معراب على كلام النائب جبران باسيل عندما تحدث عن أن "التيار الوطني الحر" لم يخن أحدًا ممن ابرم معهم إتفاقات، ومن بينهم تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية"، وأكدت أن الكشف عن مضمون إتفاق معراب أظهر المستور وبيّن من أخلّ بمندرجات الإتفاق، ومن إلتزم به.