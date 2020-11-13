منخفض سريع نحو لبنان.. هكذا ستتوزع الأمطار الغزيرة على المناطق

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك انه بعد استقراره فوق شرق البحر المتوسط لمدة اسبوع، يتقدّم المنخفض الجوي نحو لبنان مدفوعاً من المرتفع الآزوري المُسيطر على شمال الجزائر، فيُغطي لبنان وفلسطين وغرب سوريا، فتتساقط امطار محلية بعد ظهر السبت وتشتدّ غزارتها يوم الأحد بخاصة على السواحل السورية واللبنانية والفلسطينية.

كيف ستتوزع الأمطار خلال هذين اليومين في المنطقة؟

درجة اولى (20-30مم)

اللاذقية- طرطوس- جبلة- طرابلس- عكار، الضنية- طرابلس- شكا- البترون- عمشيت- الصفرا- جبيل- جونية- بيروت- بعبدا- الناعمة- الدامور- صيدا وصور.

درجة ثانية (10-20مم)

عاليه- الشوف- الجبال الغربية (كسروان زغرتا- بشري-الكورة- المتن- بحمدون)- النبطية- مرجعيون- بنت حبيل- البقاع.

تشتد العواصف الرعدية بين مساء السبت وصباح الإثنين وقد تتشكل السيول على الساحل بسبب غزارة الأمطار وتكون مصحوبة مع البرَد، كن يُحتمل ان تتساقط الثلوج فوق 2400 متر.

الحرارة على الساحل: 28 درجة نهار السبت تنخفض ليلاً الى 22 و تنخفض نهار الاحد الى 22 بينما في ساعات الليل تصل الى 18

في البقاع: 16 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 7

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 6 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 6 نهاراً و 3 ليلا

الرياح: شمالية الى جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 45 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 60% الى 88%