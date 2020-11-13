لبنان

بسبب أعمال إنشاء قناة لتصريف المياه.. منع مرور الشاحنات على هذه الطريق!

Lebanon 24
13-11-2020 | 10:22
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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "باشر برنامج الامم المتحدة الانمائي بأعمال لإنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار على طول طريق عام بسوس - عين الرمانة / بسوس - الكحالة، وستستمر لحوالى 6 أشهر.
ستؤدي هذه الأشغال إلى منع مرور الشاحنات بكلّ أنواعها وأحجامها على الطريق الداخلية من مفرق الجمهور - بسوس - الكحالة - عين الرمانة (عاليه).

يرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام". 

 
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