بسبب أعمال إنشاء قناة لتصريف المياه.. منع مرور الشاحنات على هذه الطريق!

أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "باشر برنامج الامم المتحدة الانمائي بأعمال لإنشاء قناة لتصريف مياه الأمطار على طول طريق عام بسوس - عين الرمانة / بسوس - الكحالة، وستستمر لحوالى 6 أشهر.

ستؤدي هذه الأشغال إلى منع مرور الشاحنات بكلّ أنواعها وأحجامها على الطريق الداخلية من مفرق الجمهور - بسوس - الكحالة - عين الرمانة (عاليه).



يرجى من المواطنين التقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".



