جعجع يلتقي سفيرة كندا الجديدة في لبنان

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة"، سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة كندا الجديدة في لبنان، شانتال شاست، ترافقها المستشارة السياسية في السفارة مانون بواكلار، في حضور آمي عون عن جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.