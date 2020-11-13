تعميم عن آلية العمل في قصر عدل صيدا خلال الاقفال العام

اصدر الرئيس الاول لمحاكم الجنوب بالتكليف القاضي ماجد مزيحم تعميما للمحاكم في قصر عدل صيدا لتنظيم آلية عملها خلال فترة الاقفال العام، بدءا من صباح يوم السبت في 14 تشرين الثاني، وحتى يوم الاثنين في 30 منه، عملا بقرار وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى. وجاء في نص التعميم الآتي:

"تقفل ابواب قصر العدل صيدا مع استثناء المحامين الذين في حوزتهم طلبات تخلية موكليهم او طلبات التدابير المستعجلة . ويتم تأمين دوام جزئي في أقلام المحاكم موظف او موظفين حدا أقصى لتلقي المراجعات وبخاصة في ما يتعلق بطلبات الاخلاء والامور المستعجلة".