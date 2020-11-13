كلمة وزير الخارجية في مؤتمر النازحين.. رسالة؟

سألت مصادر مطلعة عن سبب وجود كلمتين للبنان في مؤتمر النازحين السوريين الذي نظمته موسكو في دمشق؟



وقالت ان ارسال وزير الدولة لشؤون النازحين رمزي مشرفية لتمثيل لبنان كان قراراً نهائيا، لكن العقوبات الاميركية قد تكون دفعت التيار الوطني الحر الى القيام بردة فعل ورفع مستوى التمثيل الى وزير الخارجية اللبناني.