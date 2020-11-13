"التيار" لا يريد السجال مع طوني حداد!



علم "لبنان ٢٤" من مصادر مطلعة أن "التيار الوطني الحر" منع محازبيه ومناصريه من القيام بأي سجال اعلامي مع القيادي السابق في التيار طوني حداد.



واشارت المصادر الى ان تعاميم حزبية صدرت شارحة الموقف بالتفاصيل وطلبت عدم الدخول في اي نقاش اعلامي او على مواقع التواصل الاجتماعي.