25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عون عرض مع كوبيتش لمداولات مفاوضات الترسيم
Lebanon 24
13-11-2020
|
11:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا، المنسق الخاص للامم المتحدة، يان كوبيتش، وعرض معه الاوضاع العامة والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات اجتماع الاربعاء الماضي.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اجتمع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات اجتماع الأربعاء الماضي
Lebanon 24
الرئيس عون اجتمع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وعرض معه الأوضاع العامة والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات اجتماع الأربعاء الماضي
13/11/2020 14:25:16
13/11/2020 14:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اجتمع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش واطلع منه على مداولات جولتَيْ المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في اليومين الماضيين
Lebanon 24
الرئيس عون اجتمع مع المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش واطلع منه على مداولات جولتَيْ المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في اليومين الماضيين
13/11/2020 14:25:16
13/11/2020 14:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قالت مصادر سياسية متابعة لـ "الجريدة" أمس إن الحريري أدرك أن تجاوز الأحزاب والكتل النيابية غير ممكن، وأنه يحتاج إلى العبور في ممرّها، للفوز بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون وثقة المجلس النيابي
Lebanon 24
قالت مصادر سياسية متابعة لـ "الجريدة" أمس إن الحريري أدرك أن تجاوز الأحزاب والكتل النيابية غير ممكن، وأنه يحتاج إلى العبور في ممرّها، للفوز بتوقيع رئيس الجمهورية ميشال عون وثقة المجلس النيابي
13/11/2020 14:25:16
13/11/2020 14:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قالت مصادر بعبدا لـ"اللواء" أن الرئيس ميشال عون أجرى جردة للسنوات الماضية وحذر من الاستمرار في التعاطي السياسي نفسه ودعا الحكومة الجديدة الى التقيد بالبرنامج الذي قدمه للخروج من الظرف الراهن"
Lebanon 24
قالت مصادر بعبدا لـ"اللواء" أن الرئيس ميشال عون أجرى جردة للسنوات الماضية وحذر من الاستمرار في التعاطي السياسي نفسه ودعا الحكومة الجديدة الى التقيد بالبرنامج الذي قدمه للخروج من الظرف الراهن"
13/11/2020 14:25:16
13/11/2020 14:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال عون
يان كوبيتش
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
18:42 | 2020-11-12
12/11/2020 06:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
Lebanon 24
باسيل قام بحظر ميا خليفة على "إنستغرام"!
09:24 | 2020-11-13
13/11/2020 09:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعدما قفز سعره مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟
09:07 | 2020-11-13
13/11/2020 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتم في بيروت.. هل نقلت طائرة عسكرية أميركية من مطار رياق الصحافي أوستين تايس؟
Lebanon 24
تكتم في بيروت.. هل نقلت طائرة عسكرية أميركية من مطار رياق الصحافي أوستين تايس؟
08:00 | 2020-11-13
13/11/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:12 | 2020-11-13
باسيل يعيد ترتيب الافكار.. هذا ما قاله للموفد الفرنسي عن الحريري
14:06 | 2020-11-13
مجهولون اقتطعوا 15 طنا من الحطب في غابة عفص العكارية والتحقيقات جارية
13:30 | 2020-11-13
"شهران مجنونان"... كيف يستعدّ لبنان؟!
13:29 | 2020-11-13
المشرفيه: لا مبرر لبقاء أي لاجئ ونازح خارج وطنه وسوريا تحتاج الى أبنائها
13:29 | 2020-11-13
القاضي بيرم يمنع النائب حبيش من مزاولة مهنة المحاماة ودخول قصور العدل
13:16 | 2020-11-13
عون تابع مع كوبيتش مسار مفاوضات ترسيم الحدود وتطبيق القرار 1701
فيديو
فيديو صادم.. ابن يجبر والدته المسنة والمشلولة على الزحف
Lebanon 24
فيديو صادم.. ابن يجبر والدته المسنة والمشلولة على الزحف
09:00 | 2020-11-13
13/11/2020 14:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 14:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
13/11/2020 14:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact