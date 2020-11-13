لبنان

عون عرض مع كوبيتش لمداولات مفاوضات الترسيم

Lebanon 24
13-11-2020 | 11:01
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استقبل رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا، المنسق الخاص للامم المتحدة، يان كوبيتش، وعرض معه الاوضاع العامة والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات اجتماع الاربعاء الماضي.
 
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ميشال عون

يان كوبيتش

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