عون عرض مع كوبيتش لمداولات مفاوضات الترسيم

استقبل رئيس الجمهورية العماد عون في قصر بعبدا، المنسق الخاص للامم المتحدة، يان كوبيتش، وعرض معه الاوضاع العامة والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات اجتماع الاربعاء الماضي.