لبنان

المواطنون في النبطية عاودوا إنجاز معاملاتهم بعد توافر الطوابع

Lebanon 24
13-11-2020 | 11:06
A-
A+
Doc-P-765717-637408625542125765.jpg
Doc-P-765717-637408625542125765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت الطوابع الأميرية إلى النبطية، بعد طرح وزارة المال مليوني طابع في مختلف المناطق، وقد باشر المواطنون إنجاز معاملاتهم في مختلف الدوائر الرسمية، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 

وشهدت دائرة النفوس في النبطية تهافتاً من قبل المواطنين لاتمام معاملات بيانات القيد والولادات والوفيات، وأشرف مأمور نفوس النبطية محمد دهيني على إنجازها بسرعة، فيما شهدت دوائر العقارية والمساحة والمحاكم الدينية والمدنية اقبالا لافتا على انجاز المعاملات بعد توفر الطوابع.

وفي هذا الاطار، أكد أمين سر رابطة المخاتير في النبطية مختار كفررمان علي شكرون أنّ "وجود الطوابع حق للمواطن لانجاز معاملاته في مؤسسات الدولة، ونأمل أن لا تتكرر هذه الازمة وان تبقى الطوابع متوفرة، خاصة أن فيها ربحا للدولة وإفادة للمواطنين.

ولفت مختار يحمر والحمرا الأسير المحرر من سجون الاحتلال سمير قاسم الى انه "مع عودة الطوابع بعد فقدانها، انتظمت الأمور في دائرة النفوس ومختلف مؤسسات الدولة الرسمية"، آملاً "توفرها بشكل دائم، بعيداً عن الاستغلال والربح".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2020-11-13
14:06 | 2020-11-13
13:30 | 2020-11-13
13:29 | 2020-11-13
13:29 | 2020-11-13
13:16 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website