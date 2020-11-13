وفود قيادية من حزب الله جالت على عوائل الشهداء

جالت وفود قيادية من "حزب الله" على عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في منطقة صيدا في ذكرى يوم الشهيد، تقدمها النائبان أمين شري وحسن عز الدين، الوزير السابق محمود قماطي، عضو المجلس السياسي الدكتور حسين رحال وأعضاء المجلس المركزي الشيخ خليل رزق والشيخ حسين غبريس. وضمت الوفود، السيد ياسر السيد عباس الموسوي الشيخ راغب حرب، الشيخ أحمد مراد. وجالوا على عوائل الشهداء في صيدا وتعمير عين الحلوة وكفرحتى وحارة صيدا والغازية وعنقون واركي وبنعفول وزغدرايا وقناريت وحومين التحتا ورومين.



تم خلالها تقديم دروع تكريمية للعوائل وتجديد العهد لدماء الشهداء بالمضي في مسيرة العطاء والشهادة.