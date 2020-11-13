رسائل في كلمة نصرالله.. بإنتظار واشنطن؟

من الواضح أن الامين العام لـ"حزب الله" تقصد في خطابه الاخير الحديث عن جميع القضايا المطروحة في الساحة اللبنانية، وتقصد ايضاً عدم الحديث عن الحكومة اللبنانية.ووفق مصادر مطلعة فإن نصرالله اوحى بأن المنطقة يجب أن تكون حذرة جدا في المرحلة المقبلة لمنع الولايات المتحدة عبر رئيسها الحالي دونالد ترامب من القيام بأي خطوة غير محسوبة.واشار نصرالله الى ان الحزب كان مستعدا طوال فترة المناورات الاسرائيلية، وتحدث للمرة الاولى علنا عن نسبة الجهوزية، وهذا مرتبط برغبة نصرالله في ايصال رسائل واضحة الى تل ابيب بأن الحزب مستعد لمعركة الايام القتالية، كما اوحى بشكل من الاشكان ان قوات الحزب والقوات الحليفة له كانت مستنفرة ايضا في سوريا، في اشارة الى ان المعركة في حال حصلت، وان كانت معركة ايام، لا يمكن معرفة شعاعها.ولفتت المصادر الى ان الحديث عن الاستعدادات اضافة الى الحديث عن ترامب وجنونه، اذا ربط بعدم الحديث عن الحكومة يمكن الاستنتاج بأن نصرالله لا يتوقع حكومة قريبة قبل انتهاء هذه المعمعة في المنطقة.وتعتبر المصادر ان عنوان كلمة نصرالله يمكن ان يكون كلمة مراضاة "التيار الوطني الحر" اذ حاول انهاء اي اشكال سابق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، او ترقيع خلاف الوفد المفاوض، اذ اعطى نصرالله عون والوفد جرعة دعم قوية وحاسمة.كذلك استطاع نصرالله، ان يتحدث عن العقوبات الاميركية على الوزير جبران باسيل بالكثير من الود الشخصي للاخير من دون ان يعطي الامر ابعادا سياسية مباشرة كما فعل بعد حرب تموز مع الرئيس ميشال عون عندما ان "له دينا في عنوقنا"، بل حاول فتح مسار جديد مع التيار مرتبط بتحسين العلاقة وفتح ابواب لتطوير التفاهم، الذي قد يؤدي بذاته الى افاق جديدة في السياسة.