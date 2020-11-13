لبنان

رسائل في كلمة نصرالله.. بإنتظار واشنطن؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-11-2020 | 12:30
A-
A+
Doc-P-765728-637408648840064320.jpg
Doc-P-765728-637408648840064320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من الواضح أن الامين العام لـ"حزب الله" تقصد في خطابه الاخير الحديث عن جميع القضايا المطروحة في الساحة اللبنانية، وتقصد ايضاً عدم الحديث عن الحكومة اللبنانية.

ووفق مصادر مطلعة فإن نصرالله اوحى بأن المنطقة يجب أن تكون حذرة جدا في المرحلة المقبلة لمنع الولايات المتحدة عبر رئيسها الحالي دونالد ترامب من القيام بأي خطوة غير محسوبة.

واشار نصرالله الى ان الحزب كان مستعدا طوال فترة المناورات الاسرائيلية، وتحدث للمرة الاولى علنا عن نسبة الجهوزية، وهذا مرتبط برغبة نصرالله في ايصال رسائل واضحة الى تل ابيب بأن الحزب مستعد لمعركة الايام القتالية، كما  اوحى بشكل من الاشكان ان قوات الحزب والقوات الحليفة له كانت مستنفرة ايضا في سوريا، في اشارة الى ان المعركة في حال حصلت، وان كانت معركة ايام، لا يمكن معرفة شعاعها.

ولفتت المصادر الى ان الحديث عن الاستعدادات اضافة الى الحديث عن ترامب وجنونه، اذا ربط بعدم الحديث عن الحكومة يمكن الاستنتاج بأن نصرالله لا يتوقع حكومة قريبة قبل انتهاء هذه المعمعة في المنطقة.

وتعتبر المصادر ان عنوان كلمة نصرالله يمكن ان يكون كلمة مراضاة "التيار الوطني الحر" اذ حاول انهاء اي اشكال سابق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، او ترقيع خلاف الوفد المفاوض، اذ اعطى نصرالله عون والوفد جرعة دعم قوية وحاسمة.

كذلك استطاع نصرالله، ان يتحدث عن العقوبات الاميركية على الوزير جبران باسيل بالكثير من الود الشخصي للاخير من دون ان يعطي الامر ابعادا سياسية مباشرة كما فعل بعد حرب تموز مع الرئيس ميشال عون عندما ان "له دينا في عنوقنا"، بل حاول فتح مسار جديد مع التيار مرتبط بتحسين العلاقة وفتح ابواب لتطوير التفاهم، الذي قد يؤدي بذاته الى افاق جديدة في السياسة.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2020-11-14
08:23 | 2020-11-14
07:39 | 2020-11-14
07:31 | 2020-11-14
07:27 | 2020-11-14
07:22 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website