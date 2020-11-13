لبنان

زحمة في أسواق صيدا عشية سريان قرار الاقفال.. هكذا بدا المشهد

Lebanon 24
13-11-2020 | 11:48
A-
A+
Doc-P-765729-637408650040807120.jpeg
Doc-P-765729-637408650040807120.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد سوق صيدا التجارية، عشية سريان قرار الاقفال العام ودخوله حيز التنفيذ بدءا من صباح يوم غد السبت، زحمة متسوقين بالرغم من ان يوم الجمعة هو عادة يوم عطلة تغلق فيه المحال أبوابها، الا ان التجار والمواطنين، استغلوا هذا النهار باعتباره اليوم الاخير قبل سريان موعد الاقفال العام على مدى اسبوعين حيث سيطبق التجار القرار مكرهين. اما المواطنون فقد انتهزوا الفرصة للنزول الى السوق للتبضع وتأمين مستلزماتهم.

وأوضح أحد التجار، ان السوق التجارية فتحت بشكل طبيعي اليوم الجمعة، رغم انه يوم عطلة وهذا دليل كم نحن بحاجة للبيع، كي نستطيع سداد مصاريفنا، والسوق تشهد زحمة متسوقين ونحن سنطبق القرار، ولكن نجدد المطالبة باعادة النظر بموضوع اقفال القطاع التجاري خاصة انه لا يوجد بدائل، وان يتم بدل الاقفال تقليص وتحديد مواعيد الفتح والاغلاق لمحلاتنا".

ويتكرر المشهد في محلات السوبرماركت والمخازن الكبرى لبيع المواد الغذائية والتي شهدت اقبالا من قبل المواطنين لتأمين احتياجاتهم الاساسية قبل موعد الاقفال، فيما كان لافتا مساء امس زحمة المواطنين في المقاهي والمطاعم في المدينة دون مراعاة اجراءات الوقاية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:10 | 2020-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:24 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2020-11-13
14:06 | 2020-11-13
13:30 | 2020-11-13
13:29 | 2020-11-13
13:29 | 2020-11-13
13:16 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website