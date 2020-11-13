هشام حداد في تعليق ساخر رداً على كنعان: "الذباب الإلكتروني"

في تعليق ساخر ورداً على تغريدة للنائب ابراهيم كنعان عضو تكتل "لبنان القوي"، هاجم فيها وزيرة العدل ماري كلود نجم في ملف التدقيق الجنائي، كتب الاعلامي هشام حداد على صفحته على "تويتر"، قائلاً: "الذباب الالكتروني: وين الثورة ما بتطالب بمعاقبة المسؤول عن عرقلة التدقيق الجنائي".

الذباب الالكتروني : وين الثورة ما بتطالب بمعاقبة المسؤول عن عرقلة التدقيق الجنائي https://t.co/6GOOdBV5cu — Hicham haddad (@HichamHaddad57) November 13, 2020

وكان كنعان كتب على صفحته على "تويتر": "قالت وزيرة اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز.لي استحوا ماتوا!".