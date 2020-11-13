لبنان

بعد الشائعات عن نقل صحافي أميركي عبر رياق.. قيادة الجيش توضح!

Lebanon 24
13-11-2020 | 12:46
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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه - بياناً جاء فيه: "تناقلت إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية خبراً عن وصول طائرة عسكرية أميركية إلى مطار رياق لنقل الصحافي الأميركي أوستن تايس.
 
يهمّ قيادة الجيش أن توضح أن الطائرة العسكرية الأميركية كانت في مهمة روتينية وعلى متنها فريق أميركي قادم لتدريب بعض الوحدات العسكرية.
وقد أنهت مهمتها وغادرت دون أن تُقلَّ الصحافي تايس خلافاً لما تردّد".
 
وكان صحافيون وناشطون تداولوا على مواقع التواصل خبر إقلاع طائرة من البقاع في لبنان إلى الولايات المتحدة، "حاملة هدية سورية إلى واشنطن" وهي بحسب التكهنات الصحافي الأميركي تايس. 
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