بلدية الخرايب تطلب من مواطنين التزام الحجر لمخالطتهم مصابا

أصدرت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب بيانا إثر إصابة أحد مواطني البلدة بفيروس كورونا.

وأكدت بعد تمنيها "الشفاء العاجل والصحة والعافية" للمصاب ع.ح.، أنه يلتزم الحجر الصحي حتى تحقيق الشفاء. وطلبت من "كل المخالطين له التزام الحجر الصحي لمدة 14 يوما من تاريخ آخر مخالطة له والتواصل مع لجنة الصحة والبيئة".

وشددت على "ضرورة التزام الحجر المنزلي لكل من تظهر عليه علامات مرضية، اذ تتداخل وتتشابه حاليا أعراض الانفلونزا مع الكورونا ولا يتم التمييز بينهما الا باجراء فحص ال pcr".