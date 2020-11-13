دياب دعا الى التزام تطبيق قانون الدولار الطالبي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أن "من حق أهالي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج، الحصول على "الدولار الطالبي" استنادا إلى القانون الذي أقره مجلس النواب."

واعتبر في تصريح، أن "التهرب من تطبيق هذا القانون يرتب مسؤوليات قانونية على الجهة التي ترفض تنفيذه، لأن ذلك يتسبب بأضرار كبيرة على أهالي الطلاب وعلى الطلاب أنفسهم".

ودعا الرئيس دياب إلى "التزام تطبيق هذا القانون فورا".