لبنان

تجمع الاطباء: لا للتسرع في استيراد لقاح الكورونا

Lebanon 24
13-11-2020 | 12:54
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دعت اللجنة الصحية في تجمع الاطباء في بيان إلى "عدم التسرع باستيراد لقاح الكورونا قبل تبيان نتائجه الإيجابية وسلبياته المحتملة".

أكد التجمع تأييده موقف رئيس الهيئة الصحية "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية، "الذي انتقد استعجال وزارة الصحة حجز كمية من لقاح الكورونا الذي انتجته شركتا "فايزر" الأميركية و "بيونتيك" الالمانية وحولت اموالها في وقت يعاني القطاع الصحي من ازمة مالية كبيرة".

ورأى أن "التحديات اللوجستية والمادية التي تفوق قدرة الدولة العاجزة، يحضر أمامنا ويفرض نفسه السؤال التالي: ما هي نسبة الاستفادة من هذا اللقاح الملتبس بتحدياته العلمية واللوجستية والمالية، وما هي القيمة المضافة التي سيكتسبها الأمن الصحي عندنا".

ودعا "نقابة الاطباء الى تكريم الاطباء شهداء الواجب الانساني، بمواجهة جائحة الكورونا، و اعطاء عائلاتهم تعويضات مالية، واقامة نصب الطبيب الشهيد في باحة بيت الطبيب".
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