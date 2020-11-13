لبنان

عون تابع مع كوبيتش مسار مفاوضات ترسيم الحدود وتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
13-11-2020 | 13:16
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش. وعرض معه الاوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد يوم الاربعاء الماضي في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة.
وتطرق البحث ايضا الى التقرير الدوري الذي يعتزم كوبيتش تقديمه الى مجلس الامن حول تطبيق القرار 1701. وتخلل اللقاء كذلك، متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الاميركية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين.

وخلال الاجتماع، قدم الرئيس عون التعازي بجنود قوات حفظ السلام في سيناء الذين قضوا في تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم نتيجة عطل تقني.
وحضر الاجتماع عن الجانب الاممي الى كوبيتش، مسؤولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينغ ولينا القدوة، وعن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار اسامة خشاب.

صحناوي
واستقبل الرئيس عون النائب نقولا صحناوي وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات الداخلية الراهنة ومسألة إعادة إعمار المناطق التي تضررت نتيجة انفجار المرفأ وعملية توزيع التعويضات على المتضررين. وأوضح صحناوي ان "الرئيس عون يعمل على تأمين مبلغ 150 مليار ليرة إضافة الى مبلغ المئة مليار ليرة الذي امنه سابقا، لتسهيل عملية عودة المتضررين الى منازلهم بسرعة".

تعزية
الى ذلك، أبرق الرئيس عون الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، معزيا بوفاة رئيس الوزراء الامير خليفة بن سليمان آل خليفة، كما ابرق الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس معزيا بوفاة صائب عريقات.
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