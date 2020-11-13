لبنان

القاضي بيرم يمنع النائب حبيش من مزاولة مهنة المحاماة ودخول قصور العدل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2020 | 13:29
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انهى قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، الاستماع الى النائب هادي حبيش في الدعوى المقامة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بجرم القدح والذم. و تركه بكفالة مالية هي 50 مليون ليرة، وأمهله 15 يوماً لتسديدها.
واتخذ القاضي بيرم قرارا بمنع حبيش من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاثة أشهر ومن دخول قصور العدل والمحاكم طيلة هذه الفترة، وختم التحقيق في القضية وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء مطالعتها.
وعلم ان النائب حبيش ونقابة المحامين في الشمال يتجهان الى الاعتراض على قرار منع حبيش من مزاولة المهنة ودخول قصور العدل.
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خاص "لبنان 24"

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