لبنان

باسيل يعيد ترتيب الافكار.. هذا ما قاله للموفد الفرنسي عن الحريري

Lebanon 24
13-11-2020 | 14:12
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استكمل الموفد الفرنسي باتريك دوريل جولاته في لبنان فالتقى في الرابية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
 
وفي السياق اشارت مصادر مشاركة في اللقاء لـ"الجديد" الى ان "باسيل أعاد ترتيب الافكار وأجرى مطالعة لتبيان مدى مصلحته بإنجاح المبادرة الفرنسية  بدءا من لقاء الصنوبر، وأظهر له بالمسار كل عملية تسهيل قدمها التيار المتمثلة بالقول أنه يقبل بكل ما يتفق عليه الحريري مع رئيس الجمهورية، وهذا اعتبرناه نحن قمة التسهيل، وكان جواب الموفد الفرنسي بالموافقة على كلام باسيل".
 
وأضافت المصادر: "خلاصة موقف باسيل انه عندما يكون هناك ثقة بين الفرقاء ومعاملة بالمثل مع كل الناس أي المعيار الواحد، لن يعود هناك أي سبب لتأخير الحكومة ".
 
ولفتت المصادر الى ان باسيل قال لدوريل: "إسأل الحريري بيقلك ما في شي بالشخصي ييني وبينه، وما في الا كل مودة وانا ما بشخصن المشاكل".
 
كما اكد باسيل بحسب المصادر المشاركة في اللقاء "نحن اكثر المعنيين بإنجاح المبادرة الفرنسية ونحن المعنيين مباشرة وليس من المعقول الا ان نكون ايجابيين"، مشيرة الى ان الكلام بين دوريل وباسيل كان محصوراً بموضوع الحكومة وأبدى الفرنسيون اهتمامهم لإنجاح مبادرتهم.
 
المصدر: الجديد
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