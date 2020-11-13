لبنان

بيان من كركي حول فترة الاقفال.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
13-11-2020 | 14:22
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مذكرة إدارية تتعلق بفترة الإغلاق الكامل التي أقرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكد من خلالها "أن الضمان يبقى رغم كل الصعوبات في جهوزية تامة لتأمين كافة الخدمات كالمعتاد، بهدف تسيير وتسهيل أمور المواطنين وبخاصة تلك المتعلقة بالموافقات الاستشفائية ومعاملات الضمان الصحي".

وأكد الدكتور كركي "أن مديريات ومكاتب ووحدات الصندوق كافة سوف تعمل على تأمين كل ما يلزم، وأن المستخدمين سوف يقومون بواجبهم كي لا يتسبب هذا الاقفال بأي تأخير إضافي، بل على العكس، الاجتهاد والسعي الى تخليص المعاملات غير المنجزة، مع إجراء تعديل بسيط وموقت في دوام العمل وذلك من: الاثنين الى الجمعة، من الساعة 9 صباحا حتى 1:30 من بعد الظهر".

وللمناسبة، و"حرصا منه على صحة المواطنين والمستخدمين على حد سواء، تمنى الدكتور كركي من جميع المراجعين (مضمونين وأصحاب عمل) عدم التوجه إلى مكاتب الصندوق إلا في حالات الضرورة القصوى".
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