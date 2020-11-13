بري عرض مع عكر المستجدات ومع وهبه اوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية والامنية.

كما التقى رئيس المجلس، وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، وجرى عرض اوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج ومعاناتهم وشؤونا ديبلوماسية.