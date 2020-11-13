بيان هام من الأمن العام حول معاملات المواطنين خلال فترة الاقفال

صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:



"في اطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الإقفال العام، تعلن المديرية العامة للأمن العام انها ستوقف استقبال معاملات المواطنين في الدوائر الإقليمية والمراكز التابعة لها طيلة هذه الفترة اعتبارا من تاريخ 16/11/2020، فيما يستمر استقبال هذه المعاملات حصرا في دائرة العلاقات العامة ودائرة أمانة السر العامة".