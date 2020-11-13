الاصابات بالفيروس في اقليم الخروب الى ارتفاع.. هذه المنطقة الأكثر تأثراً

سجل فيروس "كورونا" في منطقة اقليم الخروب المزيد من الإصابات، وسط مخاوف من ارتفاع الاعداد، لا سيما لجهة تصاعد عدد الوفيات في عدد من قرى والبلدات، فيما تستعد المنطقة الى الاقفال بدءا من يوم غد السبت وحتى 30 تشرين الثاني الحالي للحد من انتشار رقعة الوباء.

واعلنت خلايا الازمات في البلدات المحصلة الأخيرة لعدد الإصابات، كالاتي:

- جدرا: 6 اصابات وحالة شفاء واحدة وعدد الحالات الإيجابية الاجمالية 12.

- برجا: 16 اصابة و6 حالات شفاء والحالات الايجابية الحالية 115.

- دلهون: اصابة واحدة، والعدد التراكمي للاصابات 31، وحالات التعافي 22.

- شحيم: 7 اصابات، وعدد حالات الوفاة 11، وعدد المصابين ضمن شحيم 152 وحالات الشفاء الإجمالية 340.

- داريا: اصابتان.

- مزبود: اصابة واحدة.

- الزعرورية: استقرار في عدد الإصابات، والعدد التراكمي 69 اصابة، وحالات شفاء 4. - الناعمة: 12 اصابة، والحالات الايجابي المتبقية 72، وحالات الشفاء 2".