لبنان

الاصابات بالفيروس في اقليم الخروب الى ارتفاع.. هذه المنطقة الأكثر تأثراً

Lebanon 24
13-11-2020 | 15:03
A-
A+
Doc-P-765770-637408768007951769.jpg
Doc-P-765770-637408768007951769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل فيروس "كورونا" في منطقة اقليم الخروب المزيد من الإصابات، وسط مخاوف من ارتفاع الاعداد، لا سيما لجهة تصاعد عدد الوفيات في عدد من قرى والبلدات، فيما تستعد المنطقة الى الاقفال بدءا من يوم غد السبت وحتى 30 تشرين الثاني الحالي للحد من انتشار رقعة الوباء.

واعلنت خلايا الازمات في البلدات المحصلة الأخيرة لعدد الإصابات، كالاتي:
- جدرا: 6 اصابات وحالة شفاء واحدة وعدد الحالات الإيجابية الاجمالية 12.
- برجا: 16 اصابة و6 حالات شفاء والحالات الايجابية الحالية 115.
- دلهون: اصابة واحدة، والعدد التراكمي للاصابات 31، وحالات التعافي 22.
- شحيم: 7 اصابات، وعدد حالات الوفاة 11، وعدد المصابين ضمن شحيم 152 وحالات الشفاء الإجمالية 340.
- داريا: اصابتان.
- مزبود: اصابة واحدة.
- الزعرورية: استقرار في عدد الإصابات، والعدد التراكمي 69 اصابة، وحالات شفاء 4. - الناعمة: 12 اصابة، والحالات الايجابي المتبقية 72، وحالات الشفاء 2".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2020-11-14
08:23 | 2020-11-14
07:39 | 2020-11-14
07:31 | 2020-11-14
07:27 | 2020-11-14
07:22 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website