ميقاتي اتصل بعباس معزيا بعريقات وابرق الى ملك البحرين معزيا بالشيخ خليفة

أجرى الرئيس نجيب ميقاتي إتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، معزيا بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

كما ابرق الرئيس ميقاتي الى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة معزيا بوفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

