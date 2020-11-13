لبنان

حراك المتعاقدين الثانويين: أي اضراب لا يعنينا وسنواصل عملنا

Lebanon 24
13-11-2020 | 15:22
A-
A+
Doc-P-765775-637408778964934438.jpg
Doc-P-765775-637408778964934438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكر منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، الدعوة الى وقف التعلم عن بعد ووقف التدريس اذا لم تحسب الوزارة للبعض "أجرة ساعات التعاقد"، لافتا الى تأثر الالاف من المتعاقدين من هذا الاجراء في ما لو تم"، متوجها الى رابطة الاساتذة الثانويين: "لكم الحق بالاضراب والتعبير عن مواقفكم لكن بمفردكم ومن دون اجبار الطلاب على وقف التعلم واجبار المتعاقدين على وقف تعليمهم من خلال ما تقومون به من وقف عمل النظار والملاك والمديرين".

وتوجه حمزة الى المتعاقدين في التعليم الثانوي كافة، "في حال أعلنت الرابطة اضرابا"، داعيا اياهم الى "الاستمرار في تعليم طلابهم وصفوفهم من خلال البرامج اليومية والاسبوعية وابلاغ الطلاب بذلك يوميا"، لافتا الى انه "تم ابلاغ وزارة التربية بدءا من الوزير والمدير العام للتربية ومديرة التعليم الثانوي، ان اي اضراب لا يعنينا وأننا سنواصل عملنا كما فعلنا العام الماضي".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:24 | 2020-11-14
08:23 | 2020-11-14
07:39 | 2020-11-14
07:31 | 2020-11-14
07:27 | 2020-11-14
07:22 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website