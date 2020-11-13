لبنان

بري :العمل بقانون الدولار الطالبي مطلع الاسبوع المقبل

Lebanon 24
13-11-2020 | 16:31
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تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري قضية الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون تعليمهم في الخارج لجهة عدم تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي. ولهذه الغاية وبعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، أجرى اتصالات مع المعنيين: مشيرا الى "ان العمل بهذا القانون سيبدأ مطلع الاسبوع المقبل".

وعلى صعيد آخر، جدد الرئيس بري في خلال استقباله عصرا في عين التينة، وفدا من عوائل شهداء مرفأ بيروت، الذين كانوا نفذوا وقفة رمزية أمام مقر الرئاسة الثانية،" تبنيه قضية شهداء وجرحى انفجار المرفأ من كل النواحي وخاصة من الناحية التشريعية".

وقال أمام الوفد :"أقل الوفاء لشهداء المرفأ وسائر المتضررين هو إنجاز التشريعات التي تنصفهم وتضمد جراحاتهم و تعيد بناء وترميم ما تهدم جراء الانفجار".
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