وقفة لاهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام عين التينة وبري التقى عدداً منهم

أفادت "مندوبة الوكالة الوطنية" بأن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينفذون وقفة امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مطالبين رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة استثنائية لمساواة شهداء المرفأ بشهداء الجيش، مناشدين المواطنين مشاركتهم اعتصاماتهم للوصول الى مطالبهم ومعرفة مجريات التحقيق.



والتقى الرئيس بري وفدا منهم.