بشرى سارة للطلاب اللبنانيين الراغبين بالتعلّم في فرنسا

قرّرت الدولة الفرنسية إعطاء منحة مالية نقدية بقيمة 500 يورو لكل طالب لبناني يتسجّل في إحدى الجامعات أو المعاهد الفرنسية خلال العام الدراسي 2020 - 2021، إضافة إلى إعفاء هؤلاء الطلبة من رسوم التسجيل في الجامعات والمعاهد الفرنسية، أو إعادة هذه الرسوم إليهم في حال كانوا قد بادروا بدفعها قبل صدور هذا القرار.واللافت أنّ الدولة الفرنسية لم تأخذ في الاعتبار خلال توزيع هذه المنح على الطلاب اللبنانيين الانتماء السياسي أو الطائفي لكل طالب.