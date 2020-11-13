سابا تقدم بشكوى مسلكية امام التفتيش القضائي: مستعد للمثول امام القضاء المحايد

أعلن عضو الهيئة التأسيسية للمرصد اللبناني للفساد شارل سابا في بيان، أنه "تقدم بشكوى مسلكية أمام التفتيش القضائي بوجه قاضي التحقيق في بعبدا بسام الحاج طالبا وضع يد التفتيش على ملف الدعوى العالقة بينه وبين الوزيرة السابقة ندى بستاني، لما تضمن هذا الملف من مخالفات قانونية جائرة بحقه، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة تحقيقا للعدالة، ووضع حد للتحيز من قبل هذا القاضي لجهة الوزيرة ورفع الظلم عنه وعدم تسييس هذا الملف القضائي"، مؤكدا أنه "ليس فارا من وجه العدالة بل مستعد للحضور أمام القضاء المحايد لإثبات براءته مما ينسب اليه باطلا وافتراء".

