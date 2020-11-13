اصابتان جديدتان في بلدة الخرايب

أصدرت لجنة الصحة والبيئة في بلدية الخرايب بيانا اعلنت فيه انه تم تسجيل حالتين إيجابيتين بفيروس COVID-19 من أبناء البلدة

وتمنت لهما الشفاء العاجل، واكدت على إلتزامهما بالحجر الصحي، وطلبت من مخالطيهما التواصل معها و التزام الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوم من تاريخ اخر مخالطة.

