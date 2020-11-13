لبنان

بلدية مشحا: اصابة جديدة بالفيروس والإقفال غداً

Lebanon 24
13-11-2020 | 17:48
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أعلنت بلدية مشحا في بيان، "رصد اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد المصابين في البلدة الى 9"، مطالبة من المخالطين "حجر أنفسهم"، مجددة دعوتها إلى "ضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، من خلال وضع الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين".

الاقفال
وفي بيان آخر، أعلنت البلدية "الإقفال إعتبارا من يوم غد حتى 30 تشرين الثاني الحالي، تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للدفاع حول الوباء، واستثنى القرار القطاعات التالية: الصيدليات، المستوصفات، محطات الوقود على أنواعها، محال المواد الغذائية والخضار، محال اللحوم والدواجن، المطاعم ومحال بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة، محال بيع الحلويات والمعجنات وبيع المياه وموزعو خدمة الإنترنت، على ان يلتزم المستثنون اجراءات الفتح والاقفال، من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء، مع التقيد التام بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة.


كما تقفل المدارس العامة والخاصة ومعاهد التدريس الخاصة والحضانات وتلغى كل الاحتفالات والتجمعات والمناسبات الاجتماعية على اختلافها"، مجددة دعوتها ب"ضرورة الإلتزام بإجراءات الوقاية المطلوبة خصوصا الكمامة للأفراد والقطاعات العاملة المستثناة من القرار".

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