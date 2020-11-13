وزير الخارجية بحث مع بري قضية التحويلات الى الطلاب اللبنانيين في الخارج

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه كتابا من الاتحاد الدولي للشباب اللبناني يناشده فيه التدخل لايجاد حل لقضية التحويلات الى الطلاب اللبنانيين في الخارج لتغطية نفقات تعليمهم تطبيقا لقانون الدولار الطالبي.وبناء لتوجيهات رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء قام الوزير وهبة بزيارة الرئيس نبيه بري بعد التواصل مع وزارة المال وعرض المسألة فتجاوب الرئيس بري مشكورا، ووعد بحلها قريبا عبر الطلب الى جمعية المصارف تطبيق القانون المذكور بالسرعة الممكنة.