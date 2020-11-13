فرنجيه استقبل الموفد الفرنسي وبحث معه موضوع تشكيل الحكومة

استقبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في بنشعي الموفد الفرنسي مستشار الرئيس ايمانويل ماكرون لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان ان غريو.

وقد عقد اجتماع بحضور النائب طوني فرنجية وعضو المكتب السياسي في المردة الوزير السابق روني عريجي تم في خلاله التطرق الى موضوع تشكيل الحكومة بالاضافة الى الوضع الاقتصادي الراهن. من جهته ابدى فرنجية رأيه في مجمل القضايا الراهنة مشددا على ضرورة السعي وتضافر الجهود من اجل الوصول بلبنان الى بر الامان.