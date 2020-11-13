18 حالة كورونا ايجابية وصلت الى بيروت

افادت وزارة الصحة العامة في بيان باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت لرحلات بتاريخ 12/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 11/11/2020 كالتالي:" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)" رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 12/11/2020 كالتالي:رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)