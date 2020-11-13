لبنان

18 حالة كورونا ايجابية وصلت الى بيروت

Lebanon 24
13-11-2020 | 18:47
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افادت وزارة الصحة العامة في بيان باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 11/11/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص أجريت لرحلات بتاريخ 12/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 11/11/2020 كالتالي:
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 12/11/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
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