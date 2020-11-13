لبنان

قوى الأمن: حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دوريات تطبيقا لقرار فهمي

Lebanon 24
13-11-2020 | 18:52
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار متابعة مواجهة خطر انتشار جائحة كورونا، وتنفيذا لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رقم /1432/ تاريخ 12-11-2020 الذي يتعلق بالإقفال لمواجهة ارتفاع الإصابات من جراء هذا الوباء، وقضى بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات من الساعة 17,00 لغاية الساعة 5,00 من صباح اليوم التالي، اعتبارا من 14/11/2020 لغاية 30/11/2020، في هذا السياق، ستباشر قوى الأمن الداخلي عبر كل الوسائل المتاحة من خلال إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة وتسيير دورياتها على كل الأراضي اللبنانية، تطبيق هذا القرار لجهة تقيد المواطنين الالتزام بوضع كمامة واقية أثناء التنقل والتقيد بتعليمات الانتقال بالمركبات الآلية، عدم التزام المؤسسات بالقدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا وغيرها، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.

كما تطلب هذه المديرية العامة من المواطنين، الالتزام التام بهذا القرار، وتذكرهم بأن دورهم أساس في هذه الظروف الاستثنائية كونهم شركاء في مسؤولية حماية الأمن الصحي والحفاظ على السلامة العامة، ومن واجباتهم أن يلتزموا القرارات الصادرة عن السلطات المختصة وإيلاء المصلحة العامة الأولوية قبل أي اعتبار للحد من انتشار الوباء.

إن مؤسسة قوى الأمن الداخلي على استعداد دائم لتلقي كل الحالات الموثقة لأي مخالفة لهذا القرار، من خلال تصويرها (صورة فوتوغرافية، فيديو...)، وإرسالها إلى شعبة العلاقات العامة عبر Facebook، وعلى خدمة "بلغ"، على موقعنا الرسمي www.isf.gov.lb، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

كما تذكرهم أيضا أن بإمكانهم الابلاغ عن أي مخالفة، السؤال والاستفسار عن كل ما يتعلق بهذا القرار أو بإجراءات الوقاية، عبر الاتصال بغرفة العمليات على الرقم 112".
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