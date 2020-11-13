متحدون طالب بمنح الإذن لملاحقة المتسببين بأزمة نفايات المنية

أشار تحالف " متحدون " في بيان، الى أنه تقدم باستدعاء أمام وزارة الداخلية، سُجل تحت رقم 18311/2020، طلب بموجبه الى محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا منح الإذن بملاحقة رئيس وأعضاء اتحاد بلديات المنية على خلفية الشكوى المقدمة من التحالف وشركائه بشأن أزمة نفايات الشمال وتحديداً قضاء المنية، علماً أن النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل قد قام بتحقيق وافٍ في القضية، وسبق أن طلب الإذن بالملاحقة وفقاً للأصول من المحافظ نهرا الذي رفض منحه.وتابع البيان:"بعد أن شارف التحقيق على نهايته، وقد أثبت تورط رئيس اتحاد بلديات المنية وآخرين من الإتحاد و مقاولين ومتعهدين، وأمام ضخامة المخالفات والسرقات التي تركت أكبر معمل فرز للنفايات في المنية مجرد خردة، ومع تأثير التلوث الناتج عن سوء معالجة النفايات على المياه والهواء والبحر والبر، وقد حصد أرواح الناس وأضّر بصحتهم وأغرقهم بالأمراض والروائح النتنة، وبعد أن تكثفت الضغوطات على تحالف متحدون وشركائه المدعين في القضية ما دفع بأحدهم الى التراجع عن الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص (الأمر الذي لن يثني التحالف بتاتاً عن متابعة المهمة)، بموازاة طرح التحالف للملف أمام الإتحاد الأوروبي بسبب اختلاس الهبات المقدمة منه، يتوجه التحالف مجدداً بطلب ثان من محافظ الشمال لإعادة النظر بقراره ومنح الإذن بملاحقة رئيس وأعضاء إتحاد بلديات المنية، متأملين منه التجاوب.