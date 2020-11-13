لبنان

1904 إصابات جديدة بكورونا في لبنان.. وأكثر من 20 وفاة!

Lebanon 24
13-11-2020 | 19:53
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اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1904 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 102607 حالات.
وجاء في التقرير:
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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