لبنان

التطورات السياسية مدار بحث بين جعجع والمستشار في قصر الإيليزيه باتريك دوريل

Lebanon 24
13-11-2020 | 20:06
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التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، الموفد الفرنسي إلى لبنان المستشار في قصر الإيليزيه باتريك دوريل ترافقه سفيرة فرنسا الجديدة في لبنان آن غريو، في حضور النائب بيار بو عاصي وروجيه راجح عن جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب.
وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد، حيث أبلغ الموفد الفرنسي رئيس "القوّات" أنه شدد أمام المرجعيات السياسيّة خلال لقائها في جولته على وجوب تشكيل الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن باعتبار أننا أصبحنا في وقت حرج وهذه الفرصة الأخيرة لبنان فإن تم الاستمرار بالمماطلة للتأليف سيضيّع لبنان الفرصة وعندها لا مؤتمر دولي لدعم لبنان ولا مؤتمر "Cedre". كما حمّل جعجع دوريل رسالة للرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون يطلب فيها دعم فرنسا للطلب الموجّه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار مرفأ بيروت إحقاقاً للعدالة في هذا المجال.
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