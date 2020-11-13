في الهرمل.. تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا

اعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل انه تم اليوم تسجيل عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم ، و تم التواصل مع المصابين واجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.املت من الاهالي الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية.كما ذكرت من يخضعون للفحوصات في المختبرات والمستشفيات الخاصة والذين يبلَّغون بنتائج ايجابية لفحوصاتهم بضرورة ابلاغ فرق الترصد في الاحياء في يوم تبلغهم بالنتائج، لان النتائج التي ترد من الترصد التابع لوزارة الصحة قد تتأخر احيانا.واملت الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع.