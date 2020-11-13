خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية: تسجيل وفاة بكورونا في بيت الفقس

أعلنت خلية الأزمة في اتحاد بلديات الضنية عن تسجيل وفاة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بلدة بيت الفقس.

وناشدت خلية الأزمة، في بيان، "المواطنين الإلتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية التي عممتها وزارة الصحة، حرصا على سلامتهم، وحفاظاً على صحتهم وصحة عائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس في المنطقة".